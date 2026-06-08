【モデルプレス＝2026/06/08】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルにて脱落となった練習生の熊部拓斗（K.TAKUTO）が、6月7日にInstagram（＠_kumabetakuto_）を開設。ファンへの感謝をつづった。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆熊部拓斗、ファンへの手紙公開慶應義塾大学在学中で、「ベアーズ王国王子」をキャッチコピーに、ファンサービスた