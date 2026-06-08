【モデルプレス＝2026/06/08】モデルのとうあが6月6日までに、自身のInstagramを更新。お出かけ先でのビキニ姿を披露し話題となっている。【写真】23歳YouTuber「肌綺麗すぎます」ハワイでのビキニ姿◆とうあ、美ボディ際立つギンガムチェック柄ビキニとうあは「ハワイで集合」とつづり、写真を複数枚投稿。ハワイを観光している写真やYouTuberの中町綾との2ショットなどを公開した。砂浜での写真では、ピンクのキャップを被り、白