「我々は電子材料を幅広く手掛けていたことで、AIとの接点ができた」─。斉藤氏は信越化学の事業について、こう語る。塩ビや半導体ウエハーなどで高い世界シェアを持つ信越化学だが、今は「AI銘柄」への進化を図っている。これまで培ってきた技術が、今はAIに関連する事業に貢献しているということ。そのためにも、事業でさらなる実績を積むと同時に、それを世の中に発信していくことを意識して経営をしている。 電子材料