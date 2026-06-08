準決勝尽誠学園ー高松中央 【香川県高校総体】8日、バスケットボール男子の準決勝で尽誠学園が高松中央に勝利し、決勝進出を決めました。 尽誠学園は、前半を49対44で折り返すと、第3Qには83対53までリードを広げます。最終Qも流れを渡さず、111対71で高松中央に勝利しました。 決勝と3位決定戦は13日（土）に善通寺市の善通寺市民体育館で開催。KSBのYouTubeチャンネルでLIVE配信します。