朝に安値を更新も、その後少し戻す、地合いは軟調＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで0.70台半ばを挟んでの推移。豪ドルは先週末米雇用統計後のドル高を受けて0.7140ドル付近から0.7030ドル台まで下げた。朝に中東情勢警戒のドル高もあり、0.7018ドルまで下げると、少し戻して午前中に0.7067ドルを付けた。その後は0.7050ドルを挟んでのもみ合い。ドル高の意識が強いが、行き過ぎた動きにも警戒感。 対円でも豪ドル売り