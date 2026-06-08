リンクをコピーする

テクニカルポイントユーロドル、ドル買い優勢、一目均衡表の雲を明確に下抜ける 1.1753ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1724エンベロープ1%上限（10日間） 1.1695100日移動平均 1.1683一目均衡表・雲（上限） 1.1680200日移動平均 1.1653一目均衡表・基準線 1.163621日移動平均 1.1630一目均衡表・雲（下限） 1.160810日移動平均 1.1597一目均衡表・転換線 1.1519