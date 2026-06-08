ドル高基調継続も行き過ぎた動きにも警戒＝東京為替概況 週明けのドル円は160円台前半で推移。先週末に米雇用統計の力強い結果を受けてドル全面高となり、160.34円まで上昇。その後160.00円台まで下げる場面も、160.30円台まで戻して先週の取引を終えた。週明けは少し円高で始まり、160.04円を付けたがすぐに反発。さらに朝に先週末の高値を更新する160.35円を付けると、その後の押し目がほとんどなく、高値圏もみ合い