松重豊主演のテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）の第10話が5日放送され、元乃木坂46メンバーがゲスト出演し、反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「相変わらず可愛い」『孤独のグルメ』にゲスト出演した元乃木坂46メンバー本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つ