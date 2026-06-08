歌舞伎俳優の中村芝翫（60）が8日、都内で行われた舞台『リア王』（9月6日〜22日東京・新橋演舞場）製作発表記者会見に登壇。老いへのジレンマを語った。【集合ショット】中村芝翫＆松下由樹ら華やかな装いで集結した出演陣今作は、芝翫が演出家・井上尊晶氏とタッグを組み挑んできたシェイクスピア劇シリーズの第三弾。襲名10年目の節目を迎える芝翫が演じるのは、老いと孤独に翻弄されるリア王。3人の娘を持つリア王。芝