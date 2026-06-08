気象庁によりますと午後3時34分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。宮崎港では午後3時3分に0.2メートル。【追加】宮崎・日南市油津では午後3時17分に0.1メートル。【更新】高知では午後3時13分に微弱、数センチ程度です。【更新】宮古島平良では午後3時2分に微弱、数センチ程度です。【更新】神奈川・三浦市三崎漁港では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。静岡・沼津市内浦では現在、欠測