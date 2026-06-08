F1™︎のモナコグランプリで、メルセデスのキミ・アントネッリ選手が勝ち、5連勝。伝統のモナコを史上最年少の19歳で制した。1950年から続く伝統のモナコグランプリ。4連勝中の“神童”メルセデスのアントネッリ選手は、ポールポジションで決勝に臨んだ。市街地を使ったコースは道幅が狭く、ミスが許されない中、アントネッリ選手のドライビングテクニックが光った。アントネッリ選手の独走状態となる中、後続では波乱