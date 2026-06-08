◇MLB エンゼルス13-5ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がエンゼルス戦で2安打を放つなど、打撃指標の出塁率と長打率の合計であるOPS部門でナ・リーグトップに浮上しました。試合前の時点でフィリーズのカイル・シュワーバー選手に次ぐ“.003差”でリーグ2位だった大谷選手は、エンゼルス戦で5打数2安打を記録。5月は一時数字を落としましたが、6月に入り6試合中5試合で複数安打を記録。25打