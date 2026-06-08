【第102話】 6月8日 公開 第102話「準備」を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月8日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第102話「準備」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第102話では、海水浴場に到着したこころたちが、遊ぶための準備にいそしむ。こころはうきわをふくらませようとするが、なかなかうまくいかず――。 サンデ