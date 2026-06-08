北中米ワールドカップに向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプを行った日本代表の森保一監督が7日、U-19日本代表とのトレーニングマッチを終えて報道陣の取材に応じ、事前キャンプで相次いだ練習場の変更について「逆にアクシデントがあったのが良かった」と振り返った。2日夕にモンテレイ入りした日本代表は当初、3日夕からティグレスのクラブ施設で始動する予定だったが、ピッチ状態の悪化で練習場の変更を決断。同日は