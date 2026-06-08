北中米ワールドカップに向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表の森保一監督が7日、U-19日本代表とのトレーニングマッチを終えて報道陣の取材に応じ、メンター役としてベースキャンプから合流するMF南野拓実(モナコ)とサポートプレーヤーとして帯同しているDF吉田麻也(LAギャラクシー)に言及した。今大会の日本代表では、W杯登録メンバーの26人には入っていない南野、吉田の2選手がチームに帯同。メン