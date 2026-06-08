6月8日、大浦颯太が三遠ネオフェニックスから琉球ゴールデンキングスへ移籍することが発表された。契約期間は2026－27シーズンから2028－29シーズンまでの3年間。背番号は「3」を着用する。 広島県出身で28歳の大浦は、182センチ76キロのポイントガード。広陵高校から日本体育大学へと進学し、秋田ノーザンハピネッツでBリーグキャリアをスタートした。2023－