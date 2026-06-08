Ｊｏｓｈｉｎは５連騰。年初来高値圏を突き進んでいる。同社は関西地盤の家電量販店大手。先月上旬に発表した２６年３月期決算は営業利益が前の期比４７．０％増の５４億２２００万円と絶好調。猛暑によるエアコン販売の伸長に加え、携帯電話やパソコン、テレビゲームの拡大が寄与した。続く２７年３月期も前期比１０．７％増の６０億円と成長継続の見通しを示した。 ２９年３月期を最終年度とする中期経営計画が目下