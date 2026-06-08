８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円２６銭前後と前週末午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円６０銭前後と同１円４０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前８時３０分時点では１６０円２０銭台で推移しており、正午時点では１６０円４０銭近辺に上昇した。前週末５日に発表された米５月雇用統計は非農業部門雇用者