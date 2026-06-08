FRUITS ZIPPERが、新曲「ぱわーオブらぶ」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】FRUITS ZIPPER、パワーの循環を描いた新曲「ぱわーオブらぶ」MV） 同楽曲は、7月15日リリースの5thシングルCD表題曲。人と人とのあいだで生まれる“パワーの循環”をテーマにした、愛とエネルギーがあふれるナンバーだ。 MVでは、楽曲の雰囲気そのままに元気いっぱいなメンバーたち