韓国でバスの中で性犯罪を犯して解任された教員が、解任処分の取り消しを求める訴訟を提起したが敗訴した。【画像】「性別逆なら逮捕」高3男子と不倫した韓国女教師、“体液”が付着したコスプレ衣装6月8日、法曹界によると、光州（クァンジュ）地裁・行政第1部（キム・ジョンジュン部長判事）は、A氏が光州市教育監を相手取って提起した解任処分取り消し請求訴訟で、A氏の請求を棄却した。訴訟費用もA氏側が負担するよう命じた。