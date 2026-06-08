6月1日、ソウル市内の飲食店。韓国サッカー協会（KFA）のチョン・モンギュ会長（64）は、メディア27社のスポーツ部長らとの会合で「使えなくなる名刺ですが、お渡ししておきます」として自身の名刺を渡した。すでにその3日前、彼は北中米ワールドカップ後の会長職退任を発表していた。【写真】日韓W杯イタリア戦でゴールの“韓国の英雄”、マフィアから殺害予告を受けていたチョン会長が発したこの一言には、妙な余韻が含まれてい