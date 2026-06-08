令和８年６月８日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の全国の天気を地方ごとに ２週間気温予報 北日本の気温は、向こう３日間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は高い日が多いでしょう。東日本、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方の気温は、向こう１週間程度は平年並の日が多いですが、その後は平年並か高いでしょう。九州南部と沖縄・奄美の気温は、向こう１週間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低い