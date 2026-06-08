コーセーアールイー [東証Ｓ] が6月8日大引け後(15:30)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常損益は800万円の黒字(前年同期は1億3700万円の赤字)に浮上したが、通期計画の6億6400万円に対する進捗率は1.2％にとどまり、5年平均（ただし赤字期を除く）の21.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-18.5％→-2.0％に急改善した。 株探ニュ&