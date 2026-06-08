萩原工業 [東証Ｐ] が6月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比17.5％増の11.4億円に伸び、通期計画の22億円に対する進捗率は52.0％に達したものの、5年平均の55.3％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比25.4％増の10.5億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ