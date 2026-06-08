8日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数291、値下がり銘柄数1150と、値下がりが優勢だった。 個別では日本ケアサプライがストップ高。ロココ、マルゼン、ＦＤＫは一時ストップ高と値を飛ばした。ニッポン高度紙工業、ネオマーケティング、イーソル、シンポ、Ｃａｓａなど11銘柄は年初来高値を更新。ＨＯＤＬ１、テクノマセマティカル、香陵住販、くろがね工作所、小野測器は値上がり率上位に買