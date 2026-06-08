8日の日経平均株価は前週末比2563.52円（-3.85％）安の6万4024.60円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は459、値下がりは1072、変わらずは27と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は445.51円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が369.28円、ＳＢＧ が362.04円、ＴＤＫ が199.12円、キオクシア が146.89円と並んだ。 プラス寄与度トップは