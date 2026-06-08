8日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数112、値下がり銘柄数459と、値下がりが優勢だった。 個別ではＣＩＮＣ、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、イノバセル、中村超硬がストップ高。ジェイグループホールディングス、ＢＲＵＮＯ、ユニフォームネクスト、ムービン・ストラテジック・キャリア、くふうカンパニーホールディングスなど9銘柄は年初来高値を更新。クラシコ、キャスター