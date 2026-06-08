8日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比47.0％増の7242億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同54.6％増の5796億円だった。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦＭＳＣＩ日本株 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ産業用金属 、グローバルＸＵＳＲＥＩＴ・トップ２０ 、グローバルＸ自動運転＆ＥＶ 、