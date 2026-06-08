俳優の杏（40）が、8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新聞紙で炊く“かまどご飯”と白米に合うオススメのおかず5選を紹介した。【動画】「まるで映画のよう」かまどを使って自宅の庭で“お米を炊く”杏杏は「新聞紙で炊くかまどごはん＆オススメおかず5選！【Top 5 Best Side Dishes for Rice】」と題した動画で、「気になっていたキッチングッズがある」と話し、アウトドアや災害時に役立つ「タイガー魔法瓶」の“魔