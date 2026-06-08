お笑いコンビ「ペナルティ」が8日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、W杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表のキーパーソンを挙げた。高校サッカーの強豪・市船橋（千葉）サッカー部出身で知られる2人。「ナイツ」塙宣之から「この選手が活躍しそうというのはありますか？」と問われると、ワッキー（53）は「通ぶっているわけじゃないんですけど、キーパーなんですよね」と答え