8日の東京株式市場・日経平均株価は、先週金曜日の終値より2563円52銭安い、6万4024円60銭で取り引きを終えた。下げ幅は一時3000円を超え、取引時間中として過去4番目の下げ幅となった。先週末のアメリカ市場で、AIへの過剰投資をめぐる警戒や年内利上げ観測などを背景にな株価指数が大きく下げた流れを引き継ぎ、幅広い銘柄に売り注文が出た。さらに、イランがイスラエルを弾道ミサイルで攻撃し、中東情勢をめぐる警戒感が強まっ