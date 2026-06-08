リーグワンの年間表彰式でMVPに輝いた神戸のブロディ・レタリック＝8日、東京都内ラグビーのNTTリーグワンの年間表彰式が8日、東京都内で開かれ、初優勝した神戸の共同主将でロックのブロディ・レタリックが初の最優秀選手（MVP）に輝いた。35歳の元ニュージーランド代表で、今季はトライ王も獲得してチームをけん引。「素晴らしいシーズンだった。全員の努力があって成し遂げることができた」と喜びを語った。新人賞は今季途