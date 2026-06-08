日本野球機構（ＮＰＢ）は８日、野球協約第１２０条（ウエイバーの不請求）により、ＤｅＮＡのオースティン・コックス投手を自由契約選手として公示した。ＤｅＮＡが１日にウエーバー公示手続きを取ったと発表していた。今季加入したコックスは、２試合に登板し１勝０敗、防御率３・００。５月６日に米国で左肘内側側副靱帯の手術を受け、木村洋太球団社長が今季中の復帰が絶望的であるとの見通しを示していた。