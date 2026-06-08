栃木・宇都宮市の中心部で6日からクマの目撃情報が相次ぎ、8日、宇都宮市内の公立の小中学校が全校で休校となるなど市民生活に影響が出ています。7日午前2時ごろに宇都宮市中心部の商店街で撮影された防犯カメラ映像には、突然現れたクマに驚いて逃げる人の様子が映っています。宇都宮市内では6日からこれまでにクマの目撃情報が少なくとも13件寄せられ、警察などが警戒にあたっていて、8日も簗瀬町や陽南でクマが目撃されたという