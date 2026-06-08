水平帽にパイプ煙草、異常なまでに発達した前腕が恐怖に――。アメリカの人気カートゥーンキャラクター「ポパイ」をホラー映画化した『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』が、7月24日からヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国で公開される。『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』近年、時を経て著作権が消滅したパブリックドメインのキャラクターたちが、次々と血塗られた悪夢へと姿を変えている。本作でその餌食となったのは、1929年に