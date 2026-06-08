お笑い芸人のなかやまきんに君が２８日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」に出演。２００６年から１１年に筋肉留学していた時の?大失敗?を明かした。きんに君は約４年半の間、米・ロサンゼルスに滞在。ＭＣの「ハライチ」澤部佑から海外での失敗談を問われると「（帰国の）２日ぐらい前に、お世話になった日本人の友人とご飯を食べた」時のことを振り返り「そこにアメリカ人の方が来て。『映画のプロデューサーです』って言われて