ユニットコムは6月5日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」における新製品として、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。LEVEL∞、Ryzen・Radeon搭載『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨ゲーミングPC『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の動作をユニットコムが独自に確認した推奨ゲーミングPC製品。RyzenプロセッサとRadeonグラフィックスの搭載で高