「Castlevania（キャッスルヴァニア）」シリーズ最新作『Castlevania:Belmont’s Curse（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）』（PS5／Xbox Series X|S／XBOX on PC／Steam）の発売日が、2026年10月15日に決定。予約受付もスタートした。【動画】日本語キャストのボイスも確認できる『ベルモンドカース』最新トレーラー本作は「KONAMI」と「Evil Empire」「Motion Twin」（※Evil Empire：開発スタジオ、Motion Twin：アド