#KTCHANが、最新作であるメジャー1st EP『to face』に収録されている新録4曲を収録した7インチレコード『to face -special edition-』をリリースすることが決定した。本情報は名古屋でのライブMC中に本人の口からファンに向けて発表されたもの。6月26日,27日で開催が予定されている2daysライブ＜two days to face＞での会場限定発売となる。＜two days to face＞は2日間で異なるコンセプトが組まれており、どちらもあわせて必見。1