◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（８日・甲子園）楽天戦の中止が決まった。甲子園は夕方から本格的に雨が降る予報となっている。７日の同カードが雨天中止となり、この日に代替試合が予定されていた。７日夜に発売開始となった入場券はすでに完売していた。予告先発はともに７日からのスライドで、阪神が才木、楽天が藤井となっていた。阪神にとっては２日連続で、今季６度目の中止となった。