高松北警察署 4月24日午前3時45分ごろ、香川県内のコンビニエンスストアで41歳の店員に対応が悪いと因縁を付け「今の態度何や」「お前殺すぞ」などと脅迫をした疑いで、6月8日に香川県丸亀市飯山町の無職の男（53）が再逮捕されました。 警察によると男は、飲酒状態にあったということで「言ったと思います」と容疑を認めているということです。 男は、5月10日に、高松市の飲食店などにおいて、店員に対して「お前殺すで