ファジアーノ岡山 4カ月に及んだサッカー明治安田J1百年構想リーグも最終戦。ファジアーノ岡山は6日、埼玉スタジアム2002で浦和と順位決定プレーオフ第2戦に臨みました。 「百年構想リーグ」で西側6位だったファジアーノは東側6位・浦和との順位決定戦。 第1戦はホームで1対1。この第2戦との合計スコアで勝敗が決まります。 ファジアーノは前半18分。最初のコ