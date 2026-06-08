タレントの上原さくらが7日、娘への溺愛ぶりについて「親バカって1回かかると死ぬまで治らないのでしょうか」とブログに投稿した。 【写真】ミニーの耳をした娘ちゃん、「かわいすぎます！」の声 上原は娘と東京ディズニーランドに行ったことを投稿し、「娘が可愛くて仕方ない」と投稿。「信じて貰えないかもしれませんが、私『子供が可愛過ぎてツラい』とか『娘のことを大好き過ぎる』とかググってしまった事が