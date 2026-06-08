倉敷中央高校バドミントン女子 岡山県の高校総体、バドミントン女子団体は7日、3連覇を狙う倉敷中央高校が強さを見せつけます！ 24歳以下の日本代表で、女子シングルスを制したエースの渡邉柚乃選手は出ませんでしたが、攻守に隙のない戦いで全4試合を3対0のストレート勝ち。3年連続17回目の頂点に立ちました。 これで倉敷中央は、今大会シングルス、ダブルス、団体の全てで優勝。7月下旬に和歌山市