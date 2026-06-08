「レアアース（希土類）に対する締め付け」を前面に出した中国の資源武器化が現実となった。日本経済新聞は8日、中国海関（税関）総署の統計分析をもとに、中国が輸出を規制するレアアース7種の対日輸出が3月に前年同月比88％、4月に82％それぞれ減少したと報じた。注目すべき点は、全般的なレアアース規制の中でも特に日本の弱点への打撃が集中したことだ。日経によると、輸出が最も急減したのはジスプロシウムとテルビウムで、今