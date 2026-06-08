モデルでタレントの森泉（43）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。子育ての悩みを打ち明けた。2018年3月に住職の男性と結婚し、同年6月に長女を出産した森。子育ての話題になり、司会の黒柳徹子から「勉強なんかは見るの？」と聞かれると、「私はあんまり得意なほうじゃなかったので」と苦笑いした。そして「まだ2年生なので宿題はギリギリできるんですけど、基本的には算数、国語は夫に