「美少女戦士セーラームーン」の体験型シアター「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」の公式Xが8日に更新され、ライブパートで使用していた音源に一部誤りがあったことを報告し、謝罪した。同Xで「第1期ライブパートで歌唱しております「ラ・ソウルジャー」の編曲音源に一部誤りがあったことが判明いたしました」と明かし、「「ラ・ソウルジャー」の作曲家である小坂明子先生、ならびに『美少女戦士