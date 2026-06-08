女優の石田ゆり子（56）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「最終日にやっと駆け込めた、生活のたのしみ展」と書き出した石田。ドラマの撮影が突然お休みになり、そのおかげでいくことができた」とつづって「今回は間に台風も挟まったりして、びっくりでしたが新宿の三角広場にはいつもの、元気で明るい顔、顔、顔。昨年はわたしも出店してたりしたので、同窓会的な空気も流れたりして」「う