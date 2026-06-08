人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の全世界累計興行成績が、10億ドル（約1603億2464万円1ドル160.32円換算）を突破した。【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット日本では公開７週目を迎え、累計興行収入が73億7510万8,040円を記録。これにより『怪盗グルーのミニオン大脱走』(2017年)の73.2億