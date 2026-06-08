実業家・堀江貴文氏（53）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）との“本当の関係性”について明かした。堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REALVALUE」に出演。そこで同大会への参戦に意欲を示すと「ずっと前から言ってるじゃん。ひろゆきとだったらやるよ、2分2ラウンドで」と宣言し、スタジオを沸かせていた。堀江氏は20年10月に起きた“餃子騒動”をめぐり、